Rize İkizdere'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Rize İkizdere'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 ölü, 6 yaralı

Rize İkizdere\'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 ölü, 6 yaralı

Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi görev aldı. Yaralılar Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.08.2024 01:13
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Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Kaza, İkizdere ilçesi Sivrikaya Köyü Ovit Tüneli mevkiinde saat 22.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FKN 610 plakalı otomobil İkizdere istikametinden İspir istikametine gitmekte iken ters istikametten gelen 25 AB 830 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçların içerisinde bulunan 8 kişiyi bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan 6 kişi ise Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ölen ve yaralananlarım henüz kimlik bilgileri öğrenilemezken yaralanan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize İkizdere'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize İkizdere'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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