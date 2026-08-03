Ro-Ro Gemisine Dron Saldırısı - Son Dakika
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Ro-Ro Gemisine Dron Saldırısı

Ro-Ro Gemisine Dron Saldırısı
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NADEZHDA gemisi, Novorossiysk açıklarında dron saldırısına uğradı, 3 personelin durumu ağır.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden (DGM) yapılan açıklamada, Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin dron saldırısına uğradığı belirtilerek, "Gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiği öğrenilmiştir. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir" denildi.

Konuya ilişkin DGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "3 Ağustos 2026 tarihinde, Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk'e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı bilgisi alınmıştır. Gemide, 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunmaktadır. İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana gelmiş olup, gemide yangın devam etmektedir. MRCC Novo ile yapılan görüşme neticesinde, gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiği öğrenilmiştir. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir. Gemide yangın devam etmekte olup, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilememektedir. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmekte olup tüm denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Novorossiysk, Uluslararası, Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, Türkiye, Samsun, Ulaşım, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ro-Ro Gemisine Dron Saldırısı - Son Dakika

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