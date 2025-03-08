Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti - Son Dakika
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3.Sayfa

Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti

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Sivas'ta 2 yıl önce aldığı robot süpürge sürekli arızalanan Turgay Abuş, alışverişi yaptığı mağazanın önünde, cihazı parçaladı.

08.03.2025 10:39  Güncelleme: 10:44
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Sivas'ta Turgay Abuş isimli vatandaş, 2023 yılında kentteki alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından robot süpürge satın aldı. İddiaya göre, Abuş, aldığı ürüne bozulma, kırılma veya herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değişim garanti sigortası yaptırdı.

SERVİSE GÖNDERDİ AMA...

Süpürge 2 yıl içinde 10 kez arızalandı. Abuş, robot süpürgeyi her arızasında yenisiyle değiştirilmesi için servise gönderdi ancak sonuç alamadı. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Abuş, buradan da yaklaşık 3 aydır cevap alamayınca, alışveriş yaptığı mağazanın önüne gidip, süpürgeyi parçaladı.

VATANDAŞLAR KAMERAYA ALDI

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Turgay Abuş, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Alışveriş, Teknoloji, 3-sayfa, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Linyitspor43:
    Servislerde liyakat sahibi insanlar çalışmıyor ıvır zıvır insanlar sözde yetkili servis arızayı bulup çözemiyorsan senin neren servis ne işe yararsın müşteri her zaman haklıdır kardeşim hayrına mı verdin süpürgeyi insanlar para ile alıyor karşılığını vereceksin ona.. 142 3 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    en iyisini yapmış 128 1 Yanıtla
  • kayserili:
    ya bende alacam markası ne acaba almayım yoksa 31 21 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    mağaza karşılaya bilir YANİ SUÇU VAR 51 0 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    markasını bilmiyorum ama hassas bir marka ise davaya hazır olsun bunların tamiratı ilgileniyorum gelen arızaların %80 ni kullanıcı kaynaklı çıkıyor evin internetide ve temizliği çok önemli oluyor 10 25 Yanıtla
  • Yakup Aslan:
    Ne zaman servise bise götürsem hep aynı şey. KULLANICI HATASI ymis. Blendır aldım ikinci gün parça çıktı, götürdum, ücret istediler.. Kullanıcı hatası diye.. Garanti felan hikaye. İyisi denk gelirse kullanıyorsun, yoksa hapı yuttun 32 1 Yanıtla
  • Poyra58:
    EN İYİSİ ROBOROC ARKADAŞLAR. ÖZELLİKLE S6 MODEL VE SONRASI 6 20 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Mağaza teknosa koskocaman şirkete bak 14 0 Yanıtla
  • ALİ SARAÇOĞLU:
    Tüketici hakem heyetinin 6. Ay bitmeden son dakikada kararı açıklama gibi bir huyu olduğu görüşündeyim. Düzgün çalışanlara birşey diyemem. 13 0 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    Yani SİVAS AVM TEKNOSADAN alışveriş yapmayın ?? 8 1 Yanıtla
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