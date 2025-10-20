Rojin Kabaiş\'e Hakaret Eden Tutuklandı

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan, 19 gün sonra cansız bedeni göl kenar bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturması sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada Kabaiş ile ilgili sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Sosyal medya hesabı üzerinden Van'da ölü bulunan Rojin Kabaiş'e yönelik hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunulduğu tespit edilen Şanlıurfa'da yaşayan F.Ş. isimli şahıs, savcılık talimatıyla dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZOL AŞİRETİ ÜYELERİ EVİNİ BASMIŞTI

F.Ş adlı şüpheli açtığı canlı yayında Rojin Kabaiş'e yönelik sinkaflı küfürler ettiği, "Annesi babası sahip çıksaydı." dediği duyuldu. Tepki çeken bu ifadelerin ardından şahsın evine İzol aşireti mensupları tarafından baskın yapıldı. Baskında arbede yaşandığı anların arından şüpheli şahsın özür dilediği görüldü.

"ROJİN İZOLLARIN YEĞENİDİR, HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Şahıs, yanında İzol aşireti üyesi bir başka şahsın da bulunduğu sırada "Rojin'in babası, annesi, kardeşi, seveni hepsinden özür diliyorum. Rojin İzolların yeğenidir. İzollardan özür diliyorum. Türkiye'de Rojin'in sevenlerinin hepsinden özür diliyorum" dedi.