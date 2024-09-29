Rojin Kabaiş\'in Kayboluşu: Aile Umutla Bekliyor

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş için Van Gölü'nde arama çalışmaları devem ederken, acılı aile ise kızlarından gelecek bir haber için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Van YYÜ Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Diyarbakırlı Rojin Kabaiş, yeni kazandığı okulu için Van'a geldikten 2 gün sonra 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılıyor. Yolda annesiyle cep telefonuyla görüntülü görüşen ve bir büfeye de uğrayan Kabaiş, geldiği sahilde bir süre bankta oturarak Van Gölü'nü seyrediyor. Daha sonra kamera açısından çıkan kızdan bir daha haber alınamıyor. 28 Eylül günü sahilde dolaşan öğrencilerin bulduğu cep telefonu, su şişesi ve kekin bulunması üzerine Rojin Kabaiş için eşyalarının bulunduğu Van Gölü'nde sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Kabaiş'in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş de Diyarbakır'dan Van'a gelerek yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan genç kızın babası Nizamettin Kabaiş, Batman'da çalışırken haberi aldığını ve hemen Van'a geldiğini belirtti. Kızının kaybolmasıyla ilgili yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini söyleyen baba Kabaiş, "Hesapladım aradan 18 saat geçmiş sonra bizi aradılar. Kızım cuma günü akşam saat 18.30 sıralarında kaldığı yurtta yemek yedikten sonra çıkmış. O sırada annesiyle konuşmuş. Annesine demiş ki, markete gidip kahve alacağım. Annesi ona 'al hemen yurda geri dön, geç kalma' demiş. O da 'tamam' demiş. Daha sonra arkadaşı ona mesaj atmış mesaja da bakmamış. Annesi aramış, telefonu çalmış ama cevap vermemiş. Kızımın kaybolmasıyla ilgili ertesi gün saat 11.45'te beni aradılar. O gece bana haber vermediler. Çocuk yurda gelmemişse neden bana haber vermediler? Ben onlardan şikayetçiyim. Kızımın gelmediğini bana söylediler. Bana niye bu kadar geç haber verdiklerini söyledim. Telefon, kulaklık, su ve keki sahilin kenarında öğrenciler bulmuş. Yurttan çıktıktan sonra sahile kadar gelmiş. Oradan da kameranın görüş alanından çıkıyor. Cep telefonu, kulaklık, su ve keki bırakmış orada. Burası da güvenlik kamerasının görmediği bir yer" dedi.

Kaybolmadan 3 gün önce kızını kendisinin üniversiteye getirdiğini ve 2 gündür de okula gittiğini söyleyen baba Kabaiş, "Yurt yetkilileri polis merkezine de geç haber vermişler. Dün 11.00 sıralarında onlara haber vermişler, bana da 11.45'te haber verdiler. Kızımın hiçbir sıkıntısı yoktu. Bizimle hiçbir sorunu yoktu. Buraya yeni geldiği için yakın bir arkadaşı da yoktu. Van'a ilk geliyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar bir haber alamadık" diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de sahile gelerek arama çalışmaları yürüten ekiplerden bilgi alarak aile fertleriyle bir süre görüştü. - VAN