Rojin Kabaiş'in Kayboluşunda 7. Gün - Son Dakika
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Rojin Kabaiş'in Kayboluşunda 7. Gün

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş için arama çalışmaları devam ediyor, 7. gününde hala bulunamadı.

04.10.2024 23:58
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Kaybolan Rojin için aramalar devam ediyor

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı. Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.

Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri 7'inci günde de arama çalışmalarını sürdürdü. Van Gölü sahilinde çevik kuvvet polisleri, arama köpekleri, gölde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rojin Kabaiş'in Kayboluşunda 7. Gün - Son Dakika

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