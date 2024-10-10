Rojin Kabaiş'in Kıyafetleri Van Gölü'nde Bulundu - Son Dakika
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Rojin Kabaiş'in Kıyafetleri Van Gölü'nde Bulundu

Rojin Kabaiş\'in Kıyafetleri Van Gölü\'nde Bulundu

YYÜ öğrencisi Rojin Kabaiş'e ait kıyafet parçaları, 13 gün süren aramanın ardından Van Gölü'nde bulundu.

10.10.2024 16:42
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi olan ve 13 gündür aranan Rojin Kabaiş'e ait olduğu iddia edilen kıyafet parçaları Van Gölü sahilinde bulundu.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül 2024 günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 13 gündür haber alınamıyor. Diyarbakır'dan gelen baba Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş'in de yakından takip ettiği arama çalışmalarında bugün Rojin'e ait olduğu iddia edilen kıyafet parçaları Van Gölü sahilinde bulundu. Cep telefonu, kulaklık, su ve kekin bulunduğu alandan yaklaşık 250 metre uzaklıkta Van Gölü sahilinde bulunduğu iddia edilen kıyafet parçaları için olay yeri inceleme ekipleri hemen harekete geçerek çalışma yaptı. İddia edilen alanda numuneler alan polis ekipleri, daha sonra bölgeden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rojin Kabaiş'in Kıyafetleri Van Gölü'nde Bulundu - Son Dakika

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