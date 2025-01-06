Roketsan\'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu

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Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu.

KAPIYI ÇİLİNGİR İLE AÇAN ARKADAŞLARI CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Yücel'den haber alamayan, durumu ailesine ve polis ekiplerine bildiren arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazını müteakiben defnedildi. Edinilen bilgilere göre, Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.