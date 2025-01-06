Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu

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Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Polis nezaretinde çilingir ile kapı açıldı ve sağlık ekipleri Yücel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edildi.

06.01.2025 19:58  Güncelleme: 20:35
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Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu.

KAPIYI ÇİLİNGİR İLE AÇAN ARKADAŞLARI CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Yücel'den haber alamayan, durumu ailesine ve polis ekiplerine bildiren arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazını müteakiben defnedildi. Edinilen bilgilere göre, Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Roketsan\'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mahmut Gün:
    Yine şerefsizler ortalıklarda gezmeye başladı diye düşünüyorum Hep kritik görevde olan insanlar intihar süsü verilerek yada kaza geçirerek vefat ediyorlar derin bir araştırma yapılsın belkide o icirildi 135 5 Yanıtla
  • Gokcen Haan:
    burnuma pis kokular geliyor.. 117 5 Yanıtla
  • Mehmet Yağmur:
    Buna kargalar bile inanmazz 106 3 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Bu işte bir bit yeniği var 103 3 Yanıtla
  • Fener bahçe:
    Yine harcadılar birini 75 5 Yanıtla
  • hasan celik:
    kritik yerlerdeki mühendislerimizi, bilim insanlarımızı korumayı başarabildiğimizde büyük ülke olacağız 73 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    çok titizlikle araştırması gerek allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 53 3 Yanıtla
  • Fatma Erkoca:
    nedense en gözdelerimiz intihar ediyor (öldürülüyor) 44 4 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    YAPANLARALUM MOSSAD CİA VS KÖPEKLERİ!! 32 1 Yanıtla
  • Ceylan Koyuncu:
    feto pis kokular geliyor 23 3 Yanıtla
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