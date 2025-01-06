Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi.
Yücel'e ulaşamayan arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazını müteakiben defnedildi.
Yücel'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Roketsan mühendisi gencin şüpheli ölümü: Evinde bulundu - Son Dakika
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