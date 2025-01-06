Roketsan mühendisi gencin şüpheli ölümü: Evinde bulundu

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Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yücel'e ulaşamayan arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazını müteakiben defnedildi.

İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yücel'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.