Roketsan mühendisi gencin şüpheli ölümü: Evinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Roketsan mühendisi gencin şüpheli ölümü: Evinde bulundu

Roketsan mühendisi gencin şüpheli ölümü: Evinde bulundu

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu. Yücel'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

06.01.2025 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yücel'e ulaşamayan arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazını müteakiben defnedildi.

İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yücel'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Roketsan, 3-sayfa, Yazılım, Sağlık, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Roketsan mühendisi gencin şüpheli ölümü: Evinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ersay:
    Savunma sanayiindeki Mühendislerin yüksek korumalı lojmanlarda kalması gerekli biiiiit, ikincisi gerçekten intiharsa ve bundan yüzde yüz eminseler bu mühendislere özel psikologlar destek bulundurulup destek verilmeli , bu beyinler kolay yetişmiyor, Mühendislik zor 0 0 Yanıtla
  • YaHePYaHiC null:
    intiharmi ? Kimler kiydiysa Allah belasini versin. ülkede asgeri ücretli bile intihar etmiyor bu çocuk niye etsin. Ahmedi nejatin dediği gibi İsrail'le mücadele etsin diye bı yapı kurduk başı mossad ajanı çıktı. kimler var ülkede kimler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor
17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
16:22 Trump, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor
10:41 MİT, PKKKCK’nın Kadın Teröristlerini Etkisiz Hale Getirdi MİT, PKK/KCK'nın Kadın Teröristlerini Etkisiz Hale Getirdi
09:43 Sigaraya okkalı zam En ucuzu 81 lira oldu Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 19:13:46. #1.12#
SON DAKİKA: Roketsan mühendisi gencin şüpheli ölümü: Evinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.