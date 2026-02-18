Romanya'da Şiddetli Kar Fırtınası Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Romanya'da Şiddetli Kar Fırtınası Hayatı Olumsuz Etkiledi

18.02.2026 19:24
200 bin hane elektrik kesintisi yaşadı, ulaşımda aksamalar meydana geldi, 8 uçuş iptal oldu.

Romanya'da ülke genelinde etkili olan şiddetli kar fırtınası yağış ve rüzgarlar nedeniyle 200 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, karayolu ve demiryolu ulaşımında ciddi aksamalar meydana geldi.

Romanya genelinde etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Romanya Ulusal Acil Durum Müdahale Ajansı'ndan yapılan açıklamada, çeşitli bölgelerde kuvvetli rüzgara dayanamayan ağaçların karayolları ve demiryollarına devrildiği, bu nedenle ulaşımın aksadığı belirtildi. Bazı bölgelerde eğitime ara verilirken, 6 ilçede 10 ambulansın karlı yollarda mahsur kaldığı bildirildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

"266 yerleşim biriminde 200 bin hane etkilendi"

Romanya Enerji Bakanı Bogdan Ivan, ülke genelindeki şiddetli yağışların 200 bin hanede elektrik kesintisine yol açtığını belirterek, "Etkilenen 200 bin haneden yaklaşık 86 bininde kesintiler giderildi" dedi. Ivan ayrıca, 266 yerleşim biriminin olumsuz hava şartlarından etkilendiğini, kar yağışının karayolu trafiğinde yoğunluğa ve birçok tren seferinin ertelenmesine neden olduğunu ifade etti.

Bükreş yakınlarında 8 uçuş iptal edildi

Başkent Bükreş'te ise kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Kentte toplu taşıma hatlarında aksamalar yaşanırken, Bükreş çevresindeki karayollarında trafik kısıtlamaları uygulandı. Başkentin merkezine yaklaşık 16,5 kilometre mesafedeki Henri Coanda Uluslararası Havalimanı'nda ise görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle 8 uçuş iptal edildi, 5 uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi. Ayrıca iki pist geçici olarak kapatıldı.

Köstence ve Tulcea'da denizcilik faaliyetleri askıya alınırken, Bulgaristan-Romanya arasındaki Ruse-Giurgiu Sınır Kapısı'nda da kamyon geçişleri geçici olarak durduruldu. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Denizcilik, 3. Sayfa, Romanya, Ulaşım, Son Dakika

