Romanya, F-16 ile Rus İHA'sını Düşürdü - Son Dakika
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Romanya, F-16 ile Rus İHA'sını Düşürdü

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Romanya, Karadeniz'de bir Rus İHA'sını F-16 ile düşürdü. Son 3 günde toplam 3 İHA düşürüldü.

Romanya Savunma Bakanlığı, bir Rumen F-16 savaş uçağının Karadeniz üzerinde Rusya'ya ait bir İHA'yı düşürdüğünü açıklarken, son üç günde düşürülen Rus İHA'sı sayısı üç oldu.

Karadeniz'de Rusya ile NATO üyesi Romanya arasında gerilim tırmandı. Romanya Savunma Bakanlığı, bir Rumen F-16 savaş uçağının bugün Karadeniz üzerinde Rusya'ya ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah yerel saatle 10.13'te yeni bir İHA, Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı tarafından Sulina bölgesinde, Romanya'nın karasuları üzerinde düşürüldü" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Rumen pilotları tebrik eden Dan, "Onların bu eylemi, ulusal toprakların savunulmasına ve Rumen vatandaşlarının güvenliğine katkı sağlıyor" dedi.

"İHA'lara ilişkin soruşturmalar devam ediyor"

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktaran Rumen lider, "Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmaya göre, cuma sabahı düşürülen İHA, Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşta kullanılan Shahed tipi bir İHA'dır. Dün ve bugün düşürülen İHA'lara ilişkin soruşturmalar devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Romanya'nın saldırılara yönelik cevabının soruşturma sonucuna göre şekilleneceğini kaydeden Nicusor Dan, "Rusya Federasyonu'nun, aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği hava sahası olan Romanya hava sahasını ihlal etmeye devam etmesi kabul edilemez ve hoşgörülemezdir. Bu tür eylemler kabul edilemezdir ve müttefiklerimizle birlikte bunları büyük bir ciddiyetle ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu yaptığı açıklamada, "Tekrarlanan ihlaller nedeniyle Rusya Federasyonu'nun büyükelçisi Romanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı" dedi.

Romanya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Rus İHA'larının 33 kez izinsiz şekilde Romanya hava sahasına girdiğini açıkladı.

Ukrayna ile 650 kilometrelik kara sınırına sahip Romanya, son günlerde hava sahası ihlalleriyle karşı karşıya kalmıştı. Bükreş yönetimi, cuma ve cumartesi günleri hava sahasına giren iki İHA'nın F-16 savaş uçaklarıyla düşürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Karadeniz, 3. Sayfa, Güvenlik, Romanya, Savunma, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Romanya, F-16 ile Rus İHA'sını Düşürdü - Son Dakika

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