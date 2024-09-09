Narin Güran Cinayeti Yayın Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti Yayın Yasağı Kaldırıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararının RTÜK'ün internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

09.09.2024 17:36
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararının RTÜK'ün internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. Sorumlu medya kuruluşlarına teşekkür eden Şahin, "Yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün internet sitesinde yayımlanan karara ilişkin, "Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 09 Eylül 2024 tarihli ve 2024/6137 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağının kaldırılmasına karar verildiği bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran Cinayeti Yayın Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narin Güran Cinayeti Yayın Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
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