Ruhsatsız çalıştırıldığını tespit edilen güzellik merkezine baskın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ruhsatsız çalıştırıldığını tespit edilen güzellik merkezine baskın

Geniş Video İzle

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sosyal medyadan dolgu ve mezoterapi yaptığı tespit edilen güzellik merkezine baskın yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, merkezin ruhsatsız çalıştığı belirlendi ve mühürlendi. Ayrıca, tıbbi işlemleri yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz uygulayan merkeze ait çeşitli malzemelere el konuldu.

17.04.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ruhsatsız çalıştırıldığını tespit edilen güzellik merkezine baskın

Tıbbi işlemleri yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz uygulayan güzellik salonu mühürlendi

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sosyal medyadan dolgu ve mezoterapi yaptığı tespit edilen güzellik merkezine baskın yapan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yerin ruhsatsız çalıştırıldığını tespit edilerek mühürlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğretmenevleri mahallesinde, internet sayfası ve sosyal medya hesabı üzerinden tespit edilen ve hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulayan güzellik salonunda denetim gerçekleştirildi.

Kaçak olarak çalıştığı tespit edilen Güzellik Salonuna yapılan denetimler sonucunda; 7 adet çeşitli markalarda dolgu malzemesi, 18 adet dermapen iğne ucu, 2 adet Dermapen cihazına el konulmuş, 12 adet çeşitli marka yasaklı ürün, Mezoterapi cihazı, Lazer-Carbon Peeling cihazı mühürlendi. Bahse konu şahıs ve işletme ile ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

Ruhsatsız çalıştırıldığını tespit edilen güzellik merkezine baskın
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Konyaaltı, Antalya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ruhsatsız çalıştırıldığını tespit edilen güzellik merkezine baskın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mardin'de Motosikletle Akrobatik Hareket Yapanlara Yüksek Cezalar
    18:55 Mardin'de Motosikletle Akrobatik Hareket Yapanlara Yüksek Cezalar

    Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletle hız ve trafikte akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye 95 bin 926 TL para cezası verildi. Polis ekipleri, tehlikeli hareketler yapan sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı ve 3 kişi yakalandı. Sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı ve ayrıca çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri için toplamda 95 bin 925 TL idari para cezası uygulandı.

  • Manisa Selendi'de Dağdan Kopan Kayalar Su Deposu ve Bahçeye Zarar Verdi
    18:55 Manisa Selendi'de Dağdan Kopan Kayalar Su Deposu ve Bahçeye Zarar Verdi

    Manisa'nın Selendi ilçesinde bugün meydana gelen olayda, dağdan kopan büyük kaya parçaları Ahmet Cımık'a ait kiraz bahçesine yuvarlandı. Kaya parçaları su deposu ve su tankerine zarar verirken, olayın ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. Bölgeye gelen ekipler çalışmalara başladı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • İzmir'de Sanayi Esnafının Yol Vermeme Kavgası Kanlı Bitti
    18:54 İzmir'de Sanayi Esnafının Yol Vermeme Kavgası Kanlı Bitti

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde sanayi esnafının yol verme kavgasında bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırganın ağabeyi ise tabancayla ateş açtı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Mardin'de petrol arama çalışmaları sırasında uçurumdan düşen işçi yaralandı
    18:48 Mardin'de petrol arama çalışmaları sırasında uçurumdan düşen işçi yaralandı

    Mardin'in Artuklu ilçesinde Kabala köyünde yapılan petrol arama çalışmaları sırasında bir işçi, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan işçi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Burdur-Isparta Karayolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı
    18:37 Burdur-Isparta Karayolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı

    Burdur-Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Tekirdağ-Malkara'da trafik kazası: 1 ölü, firar eden sürücü tutuklandı
    18:34 Tekirdağ-Malkara'da trafik kazası: 1 ölü, firar eden sürücü tutuklandı

    Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.

  • Bartın'da Kavşak Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
    18:32 Bartın'da Kavşak Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

    Bartın Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Kastamonu'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 28 Gözaltı
    18:28 Kastamonu'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 28 Gözaltı

    Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.

  • Muş'ta köy muhtarının aracıyla öğrenci servisi çarpıştı: 10 yaralı
    18:25 Muş'ta köy muhtarının aracıyla öğrenci servisi çarpıştı: 10 yaralı

    Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

  • Isparta'da FETÖ/PDY üyesi ihraç Astsubay yakalandı
    18:24 Isparta'da FETÖ/PDY üyesi ihraç Astsubay yakalandı

    Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.


17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:24 Abdulkadir Selvi’nin AK Parti için yazdığı reçete MHP’yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 19:08:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ruhsatsız çalıştırıldığını tespit edilen güzellik merkezine baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement