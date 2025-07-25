Ruhsatsız Tabanca ve Alkol Ele Geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise bidonlar içerisinde toplam 21 litre etil alkol bulundu.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince asayişe yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ayyıldız Mahallesi Esentepe Caddesi'nde durumundan şüphelenilen T.K. (42) isimli şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada, siyah renkli ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 6 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Şahsın ikametinde yapılan aramada ise 3'ü siyah, 2'si beyaz renkli bidonlar içerisinde toplam 21 litre etil alkol ele geçirildi.

T.K. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR