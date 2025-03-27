Rümeysa Öztürk İçin Protesto Çağrısı - Son Dakika
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Rümeysa Öztürk İçin Protesto Çağrısı

Rümeysa Öztürk İçin Protesto Çağrısı

Filistin destekçisi aktivistler, gözaltına alınan Rümeysa Öztürk için Washington DC'de protesto düzenleyecek.

27.03.2025 21:22
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ABD'de gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için Filistin destekçisi aktivistler ve gruplar protesto çağrısında bulundu.

ABD'de doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk'ün 25 Mart'ta ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmasının ardından Filistin destekçisi aktivistler ve gruplar 5 Nisan'da başkent Washington DC'de geniş katılımlı protesto çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Free Rumeysa" (Rümeysa'ya Özgürlük) sloganıyla sosyal medya üzerinden örgütlenirken, Öztürk'ün derhal serbest bırakılmasını talep etti. Sosyal medya platformlarında başlatılan kampanya kısa sürede yayılmaya başladı. Aktivistler, hem kamuoyunun dikkatini çekmek hem de resmi makamlara baskı yapmak amacıyla 5 Nisan'daki protestoya geniş katılım çağrısı yapıyor.

Göstericiler, daha önce Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Filistinli aktivist Mahmoud Khalil'in gözaltına alınması ve yeşil kart oturumunun iptal edilmesi sonrası da ülke genelinde benzer protestolar düzenlemişti. Aktivist gruplar, ABD'de Filistin davasına destek veren öğrenci ve aktivistlerin hedef alındığını savunuyor.

Ne olmuştu?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta yerel saatle 17.15 sıralarında Boston kentinde evinin yakınlarında ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Fulbright bursu alan ve doktora eğitiminin son yılında olduğu öğrenilen Öztürk, arkadaşlarıyla iftara gitmek için evinden çıktığı sırada ajanlar tarafından durdurulmuş, etrafının bir anda yüzleri kapalı 6 sivil ICE görevlisi tarafından sarılmıştı. Öztürk, itirazlarına rağmen yaklaşık 2 dakika sonra kelepçelenerek SUV bir araca bindirilmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin destekçisi Öztürk'ün "Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddia edilmiş, İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir sözcü Öztürk'ün Louisiana eyaletindeki ICE İşlem Merkezi'ne transfer edildiğini söylemişti.

Öztürk, Mart 2024'te üniversite gazetesine yazılan ortak bir makalede okulun Filistin destekçisi harekete yönelik tutumunu eleştirmişti. Üniversite'nin "Filistin soykırımını kabul etmesi" istenen yazıda, okul yönetiminin İsrail ile bağlantılarını kesmesi talep edilmişti. - BOSTON

Kaynak: İHA

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