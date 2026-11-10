Rus istihbaratına yardım şüphesiyle üst düzey ABD askeri gözaltına alındı - Son Dakika
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Rus istihbaratına yardım şüphesiyle üst düzey ABD askeri gözaltına alındı

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İngiltere polisi, Rus istihbaratına yardım şüphesiyle ABD ordusunda üst düzey görevde bulunan 41 yaşındaki bir askerin gözaltına alındığını duyurdu. Askerin Gloucester yakınlarında gözaltına alındığı ve Londra'daki polis merkezinde tutulduğu bildirildi.

İngiltere polisi, ABD ordusunda üst düzey görevde bulunan bir askerin, Rus istihbaratına yardım ettiği şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere'de Rusya adına casusluk yaptığından şüphelenilen ABD ordusu mensubu bir kişi gözaltına alındı. İngiliz polisi, söz konusu kişinin 41 yaşında ABD ordusunda üst düzey görevde bulunan bir asker olduğunu belirterek, Rus istihbaratına yardım ettiği şüphelenildiğini ifade etti.

Şüphelinin Ulusal Güvenlik Yasası'nın 1'inci ve 3'üncü maddeleri kapsamında suç işlediği şüphesiyle gözaltına alındığını aktaran polis, şüphelinin İngiltere'nin batısındaki Gloucester kenti yakınlarında gözaltına alındığını ve başkent Londra'daki bir polis merkezinde tutulduğunu bildirdi.

Söz konusu maddeler, koruma altındaki bilgilerin elde edilmesi veya açıklanması ile yabancı bir istihbarat servisine yardım edilmesine ilişkin suçları kapsıyor.

"İçeriden kaynaklanan tehditlerin gerçek ve sürekli olduğunu çarpıcı biçimde hatırlatıyor"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, "Bu önemli gözaltı, ABD ve müttefiklerimiz açısından son derece ciddi endişe kaynağı olan casusluk iddialarını içeriyor" dedi.

ABD Ordusu Karşı İstihbarat Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Sean Stinchon ise, "Hassas bilgilere erişim yetkisi bulunan üst düzey bir askerin iddia edilen eylemleri, içeriden kaynaklanan tehditlerin gerçek ve sürekli olduğunu çarpıcı biçimde hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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