Rus muhalif Alexei Navalny'nin çalışma arkadaşı Leonid Volkov'a saldıranlar Polonya'da yakalandı

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Rus muhalif Alexei Navalny'nin çalışma arkadaşı Leonid Volkov'a Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta geçtiğimiz ay çekiçle saldıran 2 kişi Polonya'nın başkenti Varşova'da yakalandı.

Rus muhabir lider Alexei Navalny'nin ölümünün ardından müttefikleri ve iş arkadaşları saldırılara maruz kalmıştı. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 12 Mart'ta çekiçli saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırılan Navalny'nin müttefiki ve çalışma arkadaşı Leonid Volkov'a saldırdığı belirlenen şahıslar Polonya'da gözaltına alındı. Litvanya Genel Savcısı Justas Laucius basına yaptığı açıklamada, saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Avrupa Tutuklama Emri ile aranan 2 kişinin Varşova polisi tarafından yakalandığını duyurdu. Saldırganların Polonya vatandaşı olduğunu bildiren Savcı Laucius, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin Mayıs ayında Litvanyalı yetkililere teslim edileceğini belirtti.

Leonid Volkov ise gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, Litvanya ve Polonyalı yetkililere gerçekleştirdikleri başarılı operasyondan dolayı teşekkür ederken, "Olayın araştırılması ve Vladimir Putin'den başlayarak çekiçli saldırıyla biten tüm emir komuta zincirinin ortaya çıkarılması son derece önemli" dedi.

Volkov'un Putin iddiası

Kimliği belirsiz 2 kişi, Leonid Volkov'a aracının içinde bulunduğu sırada saldırı düzenlemişti. Aracın camlarını kırarak Volkov'a önce göz yaşartıcı gaz sıkan saldırganlar, sonrasında ise çekiçle defalarca Rus muhalifin kafasına vurmuştu. Vücuduna aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılan Volkov, saldırının arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer Rus görevlilerinin olduğunu öne sürmüştü. Litvanyalı yetkililer Leonid Volkova'a saldırının siyasi olduğunu belirtmiş, Litvanya medyası ise saldırganların Kremlin'in özel servislerince istihdam edilen kişiler olduğunu ileri sürmüştü. - VARŞOVA