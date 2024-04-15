Rust Filmi Setindeki Kazada Hapis Cezası Verilen İlk Kişi Hannah Gutierrez-Reed

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ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in 2021'de yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu Rust filmi setindeki silah ve mühimmattan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gutierrez-Reed, davada ilk hüküm giyen kişi oldu.

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in 2021'de yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu Rust filmi setindeki kazaya ilişkin ilk hüküm açıklandı. Film setindeki silah ve mühimmattan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed, geçtiğimiz ay "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunmasının ardından 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gutierrez-Reed, söz konusu davada hüküm giyen ilk kişi oldu.

Savcılar, duruşmada Gutierrez-Reed'in defalarca güvenlik protokolünü ihlal ettiğini ve görevlerini yerine getirirken tedbirsiz davranarak Hutchins'in ölümüne yol açtığını savundu. Gutierrez-Reed'in avukatı, film seti yönetimi ve diğer ekip üyelerinin güvenlik konusundaki başarısızlıklarından dolayı Gutierrez-Reed'in günah keçisi ilan edildiğini öne sürdü. Gutierrez-Reed, duruşmada ifade vermedi.

Savcılar, "eylemlerinin sorumluluğunu tamamen kabul etmediğini" öne sürerek, Gutierrez-Reed'in azami hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Gutierrez-Reed'in avukatı ise müvekkilinin herhangi bir sabıka geçmişi olmadığını ileri sürerek, şartlı tahliye ile serbest bırakılmasını istemişti.

Baldwin'in temmuzda hakim karşısına çıkması bekleniyor

Kasıtsız adam öldürmekten de suçlanan Baldwin'in ise temmuz ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor. Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Baldwin, silahın tetiğini kendisinin çekmediğini ileri sürmüştü.

Hutchins'in ailesi ile anlaşma yoluna gidilmişti

Ekim 2022'de Hutchins'in eşi Matthew Hutchins'in haklarında açtığı davanın ardından Baldwin ve filmin yapım şirketi, Hutchins'in ailesiyle kamuoyuna açıklanmayan bir meblağ üzerinde anlaşmaya varmıştı. Dünyanın gündemine oturan set kazasının ardından Rust filminin yapımına Matthew Hutchins'in yapımcı olarak katılmasıyla bu yıl devam etmesi planlanıyordu.

Silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı

Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı. - NEW MEXICO