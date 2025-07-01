Rüşvet Davasında Duruşma Ertellendi

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan'ın da bulunduğu 5 kişi hakkında rüşvet suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Asayiş Şube Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay, Ercan Karagöz ve Serdar Coşkun katılırken, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan ile başka bir davadan tutuklu Bora Kaplan ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından savcıya söz verdi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların suça konu eylemleriyle ilgili mali yönden cezai sorumluluklarının belirlenebilmesi amacıyla, emekli Sayıştay denetçilerinden oluşacak bir heyetten bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Ara kararını veren mahkeme 5 kişilik emekli Sayıştay denetçilerinden oluşacak bir heyetten bilirkişi raporu alınmasına hükmetti. Duruşma 2 Aralık'a ertelendi. - ANKARA