Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 1 gözaltı daha - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 1 gözaltı daha

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 1 gözaltı daha
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, Marmaris'te tatil yapan Gençlik Merkezi sorumlusu T.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Merkezde yapılan aramada bilgisayar ve belgelere el konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına alınan belediyenin Gençlik Merkezi sorumlusu T.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan belediyenin Gençlik Merkezi sorumlusu T.G., tatil yaptığı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, sabahın erken saatlerinde Atatürk Parkı içerisindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama gerçekleştirdi. Merkezde yapılan aramalarda bilgisayarlar, güvenlik kamerası kayıtları, hard diskler ile çeşitli resmi belgelere el koyuldu. Ele geçirilen dijital materyal ve evraklar incelemeye alınırken, aramaların tamamlanmasının ardından ekipler merkezden ayrıldı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan T.G., adliyeye sevk edildi. T.G.'nin İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bilgisayar, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Marmaris, Gençlik, Tatil, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 1 gözaltı daha - Son Dakika

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