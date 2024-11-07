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Rüşvetle sağlık raporu düzenleyen şebeke çökertildi: 2'si doktor 8 kişi tutuklandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaklaşık 300 kişiye rüşvet karşılığında sağlık raporu düzenleyerek 2,5 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2'si doktor, 8 kişi tutuklandı. 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaklaşık 300 kişiye rüşvet karşılığında sağlık raporu düzenlenmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Valilik koordinesinde yapılan incelemelerin ardından tespit edilen 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kırıkkale, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemede hakim karşısına çıkarılan doktor Y.B. (41), doktor M.H.A. (49), memurlardan G.C. (40), S.B. (38), emekli memur O.C. (51), teknisyen O.A. (55), işçi B.G. ve özel firma çalışanı M.G., "rüşvet almak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktor O.S., memur U.D., memur M.A., memur S.K., emekli memurlar U.T. ve E.Y., öğretmen F.G.A., ev hanımı S.D., güvenlik görevlileri H.M. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, firari doktor E.B.'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.