Rusya'da gerçekleşen terör saldırısının faili Bodrum'da yakalandı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov ile beraberindeki 1 kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov'un Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandığını açıklamıştı. Gözaltına alınan Evgenii Serebriakov ile beraberindeki 1 kişi, akşam saatlerinde Bodrum Devlet Hastanesi'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilen 2 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla'ya gönderildi. - MUĞLA