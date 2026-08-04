Rusya'da Paraşütçü Gösterisinde Facia
Paraşütçüler Günü'nde yapılan gösteride paraşütünün açılmaması sonucu bir paraşütçü hayatını kaybetti.
Rusya'da 2 Ağustos'ta kutlanan ve Paraşütçüler Günü olarak da bilinen Hava İndirme Kuvvetleri Günü'nde düzenlenen gösteride facia yaşandı. Vatulino'daki Aeroclassica Havaalanı'nda düzenlenen gösteride, 41 yaşındaki paraşütçü, paraşütünün açılamaması sonucu metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.
ÖLÜM ANLARI KAMERADA
Rus basınında yer alan haberlerde, paraşütçünün atlayış sırasında ana paraşütünün açılmaması üzerine yedek paraşütü açmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay anı kameralara yansıdı.
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