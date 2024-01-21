Rusya\'da Novatek petrol rafinerisinde patlama ve yangın çıktı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rus enerji şirketi Novatek'in petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rus enerji şirketi Novatek'in Estonya sınırındaki Ust-Luga limanında bulunan petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangının kontrol altına alındığı açıklanırken herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi. Rus yerel basını, yangının nedeninin henüz bilinmediğini ancak petrol rafinerisi çevresinde İHA'ların görüldüğünü yazdı. Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko, yaşanan olayın ardından alarma geçildiğini söyledi. Drozdenko, bölgedeki personelin tahliye edildiğini ifade etti.

Yangının çıktığı bölgede 3 uluslararası tankerin bulunduğu ve bu tankerlerin yangından etkilenmediği aktarıldı. - MOSKOVA