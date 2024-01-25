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Rusya'daki petrol rafinerisinde yangın çıktı, dron saldırısı iddiası - Son Dakika
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Rusya'daki petrol rafinerisinde yangın çıktı, dron saldırısı iddiası

Rusya'nın savaş bölgesine yakın kenti olan Tuapse'deki bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Ukraynalı bazı kaynaklar, petrol rafinerisindeki yangının dron saldırısı sonucu çıktığını iddia etti. Yangın nedeniyle Krasnodar'ın Soçi kentindeki uluslararası havaalanında da uçuşlar durdu.

Rusya\'daki petrol rafinerisinde yangın çıktı, dron saldırısı iddiası
25.01.2024 - 14:04,  Güncelleme: 14:04
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Rusya'nın savaş bölgesine yakın kenti olan Tuapse'deki bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Ukraynalı bazı kaynaklar, petrol rafinerisindeki yangının dron saldırısı sonucu çıktığını iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yakın bölgelerinden olan Krasnodar'daki Tuapse kentinde bulunan Rus petrol şirketi Rosneft'e ait bir petrol rafinerisinde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tuapse Belediye Başkanı Sergey Boyko yaptığı açıklamada, rafinerideki bir vakum ünitesinin yandığını, alevlerin yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu. Boyko, yangında can kaybı yaşanmadığını belirtti. Alevler ekiplerin uzun uğraşları sonucu 04.53 sıralarında söndürüldü.

Yangın nedeniyle Krasnodar'ın Soçi kentindeki uluslararası havaalanında da uçuşlar durdu. Güvenlik gerekçesiyle Soçi rotasındaki tüm uçaklar Mineralnye Vody Havalimanına yönlendirildi.

Ukraynalı bazı kaynaklar, petrol rafinerisindeki yangının dron saldırısı sonucu çıktığını belirtti.

Ukraynalı petrol şirketine siber saldırı

Ukrayna'nın devlet petrol şirketi Naftogaz'a ise siber saldırı gerçekleştirildi. Naftogaz'dan yapılan yazılı açıklamada, "Şirketlerimizin kullandığı veri merkezlerinden birinde büyük çaplı bir siber saldırı kaydedildi. Şu anda web siteleri ve çağrı merkezi çalışmıyor" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna, Rusya'ya ait petrol tesislerini hedef alıyor

Ukrayna savaş devam ederken dron saldırılarıyla Rus petrol şirketlerinin tesislerine zaman zaman saldırı gerçekleştiriyor. Ukrayna 21 Ocak'ta dronlarla Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Rus Novatek petrol şirketine ait bir tesisi hedef almış, tesisteki çalışmaları durdurulmuştu. - KRASNODAR

Kaynak: İHA
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