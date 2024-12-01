Rusya, Donetsk'te İki Köyü Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Illinka ve Petrivka köylerinde kontrolü ele geçirdiğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 3 yıla yakın bir süredir devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı karşılıklı saldırıların yaşandığı süreçte yeni bir gelişmenin haberini verdi. Bakanlık açıklamasında, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Illinka ve Petrivka köylerinin kontrolünün ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Rus hava savunmasının son 24 saat içinde 55 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü belirtildi. - MOSKOVA