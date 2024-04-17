Rusya\'nın Çernihiv\'e düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 17\'ye, yaralı sayısı 60\'a yükseldi

Mardin'de Motosikletle Akrobatik Hareket Yapanlara Yüksek Cezalar

Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletle hız ve trafikte akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye 95 bin 926 TL para cezası verildi. Polis ekipleri, tehlikeli hareketler yapan sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı ve 3 kişi yakalandı. Sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı ve ayrıca çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri için toplamda 95 bin 925 TL idari para cezası uygulandı.