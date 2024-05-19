Rusya'nın Harkov'daki Hava Saldırısında 5 Ölü, 16 Yaralı

Rusya güçlerinin Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir dinlenme tesisine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8'i çocuk 16 kişi de yaralandı.
Rusya Ukrayna'nın kuzeydoğusunu vurdu. Harkov kentine bugün düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8'i çocuk 16 kişi de yaralandı. Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov, 15 dakika arayla 2 patlamanın gerçekleştiğini belirtirken, yaralanan 8 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Sinegubov açıklamasında, "İşgalciler yerel halkın dinlendiği alana saldırdı" ifadelerini kullandı. - HARKOV
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