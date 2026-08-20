Rusya’nın Kiev’e saldırısında ölü sayısı 15’e yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e ulaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve İHA'larla gerçekleştirdiği saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımda, saldırıda can kaybının 15'e yükseldiğini ifade etti. Klitschko, Ukrayna'nın "mühimmat, füze savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu, ortaklarından destek almaları gerektiğini" söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna yeterli balistik füze savunmasına sahip olmadığı sürece Rusyai barışı ciddi olarak düşünmeyecektir. Patriotlar için kullanılan füze önleme sistemlerine her gün ihtiyaç duyuluyor. Her ek füze, insanlarımızın hayatını kurtarıyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin açıklamasına göre başkent genelinde gece boyu apartmanlar ve depolar vuruldu, ayrıca bir çocuk hastanesi ve okulda hasar meydana geldi. Binlerce ev elektriksiz kaldı ve Kiev bölgesinin bazı kısımları karanlığa gömüldü.

Kiev, Rus füzelerine karşı Patriot sistemlerine güveniyordu

Ukrayna, Rus balistik füzeleriyle mücadele etmek için ABD yapımı Patriot füze savunma sistemlerine güveniyordu, ancak ABD Orta Doğu'daki savaş sırasında stoklarının büyük bir kısmını kullandı ve Ukrayna'ya daha az füze tedarik etmeye başladı.