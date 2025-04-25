Rusya'nın Ukrayna'ya Düzenlediği Saldırılarda 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği son saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken Ukrayna hava kuvvetleri, gece boyunca Rusya'nın Ukrayna geneline 103 dronla saldırı gerçekleştirdiğini ve 5 farklı bölgede hasara neden olduğunu aktardı.

Rusya, Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik çabalar devam ederken Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın son saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin hayatını yitirdiğini açıkladı. Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak, Rusya'nın Pavlohrad kentine düzenlediği dron saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Lysak, bölgede 11 dronun imha edildiğini kaydederek, "Saldırgan, toplu saldırılarına devam ediyor" dedi. Beş katlı bir binaya gerçekleştirilen saldırıda aralarında 15 ve 17 yaşlarında genç ile 6 yaşında bir çocuğun bulunduğu 14 kişinin de yaralandığını sözlerine ekleyen Lysak, yaralılardan 5'inin tedavisinin hastanede sürdüğünü dile getirdi. Savaş öncesi 100 bin kişinin yaşadığı Pavlohrad'a yönelik saldırıda binalarda hasar meydana gelirken araçların da alev aldığı öğrenildi.

Donetsk bölge savcısı ise sabahın erken saatlerinde Yarova yerleşim alanına düzenlenen bir başka saldırıda da 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov da Rusya'nın saldırılarından Harkov'un da etkilediğini bildirerek binalarda hasar meydana geldiğini kaydetti.

Ukrayna hava kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise gece boyunca Rusya'nın Ukrayna geneline 103 dronla saldırı gerçekleştirdiği ve 5 farklı bölgede hasara neden olduğu aktarıldı.

Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada da Pavlohrad'a yönelik saldırıda bir görevlinin yaralandığı bildirildi.

Kiev'de can kaybı 12 oldu

Rusya, 24 Nisan gecesi de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı gerçekleştirmişti. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12 'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, 6'sı çocuk 87 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada 31 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği bildirildi. - KİEV