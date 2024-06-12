Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda endüstriyel tesiste yangın çıktı

3.Sayfa

Rusya'nın Ukrayna'ya dron ve füzelerle düzenlediği saldırılarda, Kiev bölgesinde endüstriyel tesiste yangın çıktı.

Rusya, sabahın erken saatlerinde Ukrayna'ya füze ve dron saldırıları gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırılarda fırlatılan 6 füzeden 5'inin, 24 dronun ise tamamının düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna ordusu Kiev kenti askeri yöneticisi Serhiy Popko, Ukrayna hava savunma sisteminin tüm başkente gerçekleştirilen saldırıların önlendiğini bildirdi. Yerel yetkililer ise, hava saldırıları nedeniyle Kiev bölgesinde endüstriyel tesiste yangın çıktığını, yerleşim alanlarının hasar gördüğünü ve 6 bölgede yaralıların odluğunu duyurdu. Kiev bölgesinde endüstriyel tesiste yangın çıktığını ifade eden yetkililer, 105 kişinin yangını söndürme çalışmalarına katıldığını bildirdi. Kiev valisi, konuya ilişkin açıklamasında bir eve, garaja, gaz istasyonuna ve depolama alanında hasara neden olan saldırıda 1 kişinin yaralandığını bildirdi. Dnipropetrovsk valisi ise saldırılarda 3 kişinin yaralandığını ve 9 evde hasar meydana geldiğini aktararak bölgede 11 dronun ordu tarafından düşürüldüğünü açıkladı. - KİEV