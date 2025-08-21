Rusya\'nın Ukrayna\'ya En Büyük Saldırısı: 1 Ölü, 18 Yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'ya gerçekleştirdiği bu ayın en büyük hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın ülkeye gece saatlerinde 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze ile saldırı gerçekleştirdiği, bunun Ağustos ayında şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük saldırı olduğu ifade edildi. Lviv kentinin valisi Maksym Kozytskyi yaptığı açıklamada, Rusya'nın kente yönelik saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını ve 26 evin hasar gördüğünü ifade etti. Zakarpattia bölgesindeki Mukachevo kasabasına yönelik saldırıda ise 15 kişi yaralandı.

"Zakarpattia'da Amerikan işletmesi hedef alındı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rus ordusu gece akıl almaz bir saldırı gerçekleştirdi. Sivil altyapı tesislerini, konutları ve halkımızı hedef aldılar. Zakarpattia'daki bir Amerikan işletmesine birkaç seyir füzesi atıldı. Amerikan yatırımlarıyla desteklenen, kahve makinesi gibi günlük ihtiyaç malzemeleri üreten sıradan bir sivil işletmeydi. Ancak aynı zamanda Ruslar için de bir hedefti. Bu çok açıklayıcı. Tesisteki yangın hala söndürülmeye çalışılıyor. Saldırıda şu ana kadar 15 kişinin yaralandığı bildirildi ve hepsine gerekli yardım sağlandı. Ekiplerimiz Zaporijya'dan Volyn'e kadar birçok bölgede de görev başında. Gece boyunca Ukrayna'ya toplam 574 İHA ve 40 füze fırlatıldı. Önemli bir kısmı engellendi, ancak ne yazık ki hepsi değil. Ruslar bu saldırıyı, sanki hiçbir şey değişmemiş gibi, savaşı durdurmak için küresel çabalar yokmuş gibi gerçekleştirdi. Bu bir karşılık gerektiriyor. Moskova'dan hala gerçek anlamda müzakerelere başlayıp savaşı sona erdirme niyetinde olduklarına dair bir sinyal yok. Baskıya ihtiyaç var. Güçlü yaptırımlar, güçlü gümrük vergileri. Yardım eden herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - LVİV