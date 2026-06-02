Rusya\'dan Ukrayna geneline füze ve İHA\'lı saldırı: 13 ölü

02.06.2026 10:37  Güncelleme: 10:53
Rusya'nın Ukrayna genelinde gece boyunca düzenlediği füze ve İHA saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Kiev, Dnipro ve Harkov başta olmak üzere birçok bölgede sivil altyapı büyük hasar gördü.

Rusya, gece boyunca Ukrayna genelini hedef aldı. Başkent Kiev başta olmak üzere Çernihiv, Dnipropetrovsk ve Harkov bölgelerinde düzenlenen saldırılarda 13 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden (DSNS) yapılan açıklamaya göre, sivil altyapıda en büyük yıkım Kiev, Dnipropetrovsk ve Harkov'da meydana geldi.

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko, "Kiev'de maalesef 4 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın saldırıları balistik füzeler kullanarak gerçekleştirdiğini belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise yanan bir binanın önünde yaptığı açıklamada, "Acil durum ekipleri olay yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor ve Kiev'e yönelik geniş çaplı saldırının sonuçlarını ortadan kaldırmaya devam ediyor. Şehrin çeşitli bölgelerinde konutlar, konut dışı binalar ve 4 sağlık kuruluşu hasar gördü. Dört kişi hayatını kaybetti. Başkentte şu ana kadar 65 kişi yaralandı. Bunların arasında 3 çocuk da bulunuyor. Yaralılardan 38'i hastaneye kaldırıldı. İnsanlar tıbbi yardım almak için sağlık ekiplerine başvurmaya devam ediyor. Sağlık görevlileri tüm yaralılara gerekli yardımı sağlıyor" dedi.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov da saldırılar sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 18 kişi yaralandığı bildirildi.

"Başkentte 38 kişi hastanelerde tedavi görüyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "500'den fazla Devlet Acil Durum Servisi personeli, şehirlerimize ve yerleşim yerlerimize yönelik gece Rus saldırısının sonuçlarıyla mücadele etmek için görevlendirildi. Ana saldırı Kiev'e yapıldı; burada onlarca konut binası ve tamamen sivil altyapı yeniden hasar gördü. Ne yazık ki 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin tüm ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şu anda başkentte 38 kişi hastanelerde tedavi görüyor ve hepsine gerekli bakım sağlanıyor" dedi.

"Dnipro'da bir çocuk da dahil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti"

Dnipro'da dört katlı bir apartman binasının bulunduğu yerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Binanın bir bölümü neredeyse tamamen yıkıldı. Bu saldırıda, bir çocuk da dahil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte 35 kişi yaralandı. Altı kişinin akıbeti ise hala bilinmiyor. Onların araması gerektiği sürece devam edecek" diye konuştu.

"Rusya gece boyunca halkımıza karşı 656 saldırı tipi insansız hava aracı ve 73 farklı türde füze fırlattı"

Rus ordusunun Harkov bölgesindeki enerji tesislerini ve Harkov'daki kritik altyapıyı da hedef aldığını belirten Zelenskiy, "Kiev, Mikolayiv, Zaporijya, Poltava, Sumy, Çernihiv ve Hmelnitski bölgeleri de saldırıya uğradı. Toplamda Rusya gece boyunca halkımıza karşı 656 saldırı tipi insansız hava aracı ve 73 farklı türde füze fırlattı; bunlar arasında balistik, seyir ve gemisavar füzeler vardı. Bu, büyük ölçekli bir saldırı ve Rusya'dan son derece açık bir mesajdır: Ukrayna balistik ve diğer füze saldırılarından korunmazsa bu saldırılar devam edecektir. Avrupa'nın kendi balistik savunma sistemine ihtiyacı vardır ki bu savaş nihayet sona erebilsin. Ayrıca Patriot sistemleri için füze tedarikinde Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği de kesinlikle gereklidir. Ortaklarımızın desteğine ve bugünkü saldırıya etkili karşılık verilmesine güveniyoruz" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İHA

