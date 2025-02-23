Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırıları Sürüyor: 1 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırıları Sürüyor: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Rusya\'nın Ukrayna\'ya Saldırıları Sürüyor: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Rus güçleri, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Kryvyi Rih'de 1 sivil hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı. Hava saldırıları nedeniyle altyapı hasar gördü.

23.02.2025 15:37  Güncelleme: 15:54
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Rus güçleri, savaşın 3. yıldönümüne az bir süre kala Ukrayna'nın birçok bölgesine füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar düzenlerken, Kryvyi Rih şehrinde 1 sivil hayatını kaybetti.

Rus güçleri, savaşın 3. yıldönümüne az bir süre kala Ukrayna'nın birçok bölgesine füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar düzenledi. Ukraynalı yetkililer, gece boyunca düzenlenen saldırılar sonucu Kryvyi Rih şehrinde 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak yaptığı açıklamada, Kryvyi Rih kentinin merkezine düzenlenen füze saldırılarında 30 yaşındaki bir kadının da ağır yaralandığını söyledi. Lysak, altyapı hizmetleri sağlayan bir binanın da hasar gördüğünü belirtti.

Odessa'da 3, Zaporijya'da 1 kişi yaralandı

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper ise, Odesa bölgesine düzenlenen İHA saldırısında bir evin alev alması sonucu 3 kişinin yaralandığını aktardı.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov da bölgeye gerçekleştirilen saldırıda 53 yaşındaki bir kadının yaralandığını ve birkaç evin hasar gördüğünü söyledi.

Başkent Kiev'e yönelik çok dalgalı İHA saldırılarının düzenlendiğini belirten Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıların birkaç konuta ve araca zarar verdiğini, ancak herhangi bir yaralanma vakası yaşanmadığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kiev ile ülkenin orta ve doğu kesimlerinin gece boyunca yaklaşık 6 saat boyunca hava saldırısı alarmı altında olduğunu açıkladı. Hava Kuvvetleri, gece boyunca 138 İHA'nın imha edildiğini ve Rus güçlerinin ülke genelinde 13 bölgeyi hedef aldığını aktardı. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırıları Sürüyor: 1 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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