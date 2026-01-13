Rusya\'dan Ukrayna\'ya gece boyunca füzeli saldırı: 4 ölü

Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybederken, en az 13 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırıları kapsamında başkent Kiev ve Harkov'un yanı sıra çeşitli bölgeleri hedef aldı. Harkov Valisi Oleg Sinegubov, gece boyunca devam eden saldırılarda Harkov banliyölerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov ise bölgedeki bir çocuk hastanesinin insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla hedef alındığını ve saldırı sonucunda bölgede yangın çıktığını aktardı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) ise Harkov'da bir posta merkezinin hedef alındığını, birçok binada hasar oluştuğunu ve yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda çeşitli bölgelerde yangın çıktığını bildirdi. DSNS, 2'si enkaz altından çıkarılmak üzere 30 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini açıkladı.

Odessa şehri ve Dnipro bölgesi hedef alındı

DSNS'nin açıklamasında ayrıca, Rusya'nın ülkenin güneyindeki Odessa şehrini de hedef aldığı belirtildi. Söz konusu saldırılarda 5 kişinin yaralandığı ve kullanılmayan yeni bir bina, bir spor merkezi ve bir meslek okulunda da yangın çıktığı belirtildi. Rusya'nın Dnipro bölgesinde altyapı ve sivil yerleşim yerlerini de hedef aldığı aktarılarak, bazı konutların hasar gördüğü ve binalarda yangın çıktığı saldırılarda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Patlama seslerinin duyulduğu başkent Kiev'de ise saldırı sonucu can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko yerel saat ile 02.10 sıralarında yaptığı açıklamada, başkentin balistik füzeler ile hedef alındığını bildirerek bölge halkına güvenli bölgelerde kalma çağrısında bulundu. Öte yandan Ukrayna merkezli enerji şirketi DTEK ise bir termik santralde büyük çaplı hasar meydana geldiğini bildirdi.

Rusya'nın Oreşnik saldırısı kınanmıştı

Söz konusu saldırılar, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin dün Rusya'nın 9 Ocak'ta Ukrayna'nın Lviv kentine yönelik saldırısında orta menzilli hipersonik Oreşnik füze sistemini kullanması nedeniyle düzenlenen olağanüstü toplantının ardından geldi. İngiltere toplantıda, Rusya'nın saldırılarında Oreşnik füzesini kullanmasının tüm taraflar tarafından kınanmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.

Rus ordusu, 9 Ocak'ta Polonya sınırına yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta yer alan, Polonya'nın batısındaki Lviv kentine Oreşnik füzesiyle saldırı düzenlemişti. Saldırı, Oreşnik füze sisteminin kullanıldığı ikinci saldırı olmuştu. Rus ordusu, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olan füzeyi ilk olarak Kasım 2024'te Dnipro şehrini vurmak için kullanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orta menzilli Oreşnik füzesinin önlenmesinin imkansız olduğunu ve füzeyle düzenlenen saldırının nükleer bir saldırı kadar yıkıcı olabileceğini ifade etmişti. - HARKOV