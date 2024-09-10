Moskova'da Dron Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Moskova'da Dron Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Rusya, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen dron saldırısında bir kadının hayatını kaybettiğini ve üç kişinin yaralandığını duyurdu. Rus yetkililer, saldırı sonucunda 144 dronun düşürüldüğünü belirtti.

10.09.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ukrayna tarafından dronlarla gerçekleştirilen saldırıda söyleyerek 46 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.

Rusya gece boyunca Ukrayna tarafından dronlarla saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Rus yetkililer, Ukrayna tarafından gönderilen 144 dronun düşürüldüğünü kaydetti. Rus yetkililer, dron saldırısı nedeniyle başkent Moskova'da uçuşların askıya alındığını açıkladı. Moskova Valisi Andrei Vorobyov, ülkenin Moskova Oblastı'na bağlı Ramenskoye kentinde ise iki katlı binadaki birkaç dairede yangın çıktığını söyleyerek 46 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini söyledi. Üç kişinin yaralandığını aktaran Vorobyov, 43 kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 144 dronun yarısının Bryansk bölgesinde, 20'sinin Msokova'da, 14'nün ise Kursk bölgesinde hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Moskova'daki 4 havalimanında uçuşların durdurulduğu kaydedilirken Rusya Havacılık İdaresi ise Domodedovo, Zhukovsky ve Vnukovo'da uçuşların yeniden başladığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Rus güçlerin Donetsk bölgesinde 3 köyde kontrolü sağladığı ve Krasnohorivka kasabasının "kurtarıldığı" belirtildi.

Saldırılara ilişkin Ukrayna tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna ise Rusya tarafından fırlatılan 46 Shahed tipi drondan 36'sının Kiev, Odesa, Herson, Sumi, Harkov ve Poltava kentlerinde düşürüldüklerini açıkladı. Ukrayna, aynı zamanda Rusya'nın Iskander-M balistik füze ve Kh-31 havadan kara füzesi ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, Ukrayna, moskova, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Moskova'da Dron Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkutan kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkutan kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
11:07 Yeşil tülbent muamması Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:20:18. #1.13#
SON DAKİKA: Moskova'da Dron Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement