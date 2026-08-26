Rusya'da gaz tesisi yangını: Ölü sayısı 7, kayıp 9 - Son Dakika
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Rusya'da gaz tesisi yangını: Ölü sayısı 7, kayıp 9

Rusya\'da gaz tesisi yangını: Ölü sayısı 7, kayıp 9
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Rusya'nın Amur bölgesindeki gaz-kimya kompleksinde çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi, 9 kişi kayıp. Ölenlerden 6'sı Çin vatandaşı. Yaralı sayısı 152. Yangın, Sibur-Sinopec ortaklığındaki henüz üretime başlamamış tesiste çıktı; sanayi güvenliği ihlali ihtimali araştırılıyor.

Rusya'nın uzak doğusundaki Amur bölgesinde inşaatı süren gaz-kimya kompleksinde dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, 9 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Rusya'nın uzak doğusundaki Amur bölgesinde dün çıkan yangında bilanço arttı. İnşaatı süren gaz-kimya kompleksinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yetkililer, ölenlerin 6'sının Çin vatandaşı olduğunu açıkladı. Yaralı sayısının 152'ye ulaştığı yangında, 9 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Yaralıların Rusya genelindeki hastanelere nakledilmesi için bölgeye yardım uçağı gönderildiği öğrenildi.

YANGININ NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, olayın sanayi güvenliği yönetmeliklerinin muhtemel bir ihlali kapsamında soruşturulduğu ve yangının nedenini belirlemek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Rus şirketi Sibur ile Çinli petrol ve doğal gaz şirketi Sinopec'in ortak projesi olan kompleksin, plastik üretiminde kullanılan polietilen ve polipropilenin üretileceği dünyanın en büyük tesislerinden biri olduğu belirtildi. Kompleksin henüz üretime başlamadığı aktarıldı. Amur Gaz-Kimya Kompleksi'nin yılda 2,3 milyon ton polietilen ve 400 bin ton polipropilen üretmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da gaz tesisi yangını: Ölü sayısı 7, kayıp 9 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da gaz tesisi yangını: Ölü sayısı 7, kayıp 9 - Son Dakika
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