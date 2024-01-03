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Sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada

Pastaneden sadaka kutusu çalan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı

ISPARTA - Isparta'da bir pastaneden sadaka kutusu çalan şahıs ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı. Şahısın hırsızlık yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Isparta'nın merkeze bağlı Çelebiler Mahallesinde bulunan bir unlu mamulleri satışı yapan bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin kasa kısmında içerisinde ihtiyaç sahipleri için toplanan yaklaşık 1.000 TL paranın bulunduğu sadaka kutusu çalındı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri harekete geçti. ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde; Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen A.T. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli A.T. sevk edildiği, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay güvenlik güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde pastaneye müşteri gibi gelen şahısın, iş yerinde çalışan kişinin kasadan uzakta olduğunu fırsat bilerek, sadaka kutusunu montunun içine attığı ve daha sonra pastaneden ayrıldığı yer aldı.