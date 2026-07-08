Şadoğlu Apartmanı davası 3 Kasım\'a ertelendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da yıkılarak 14 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan Şadoğlu Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Kasım 2026 tarihine erteledi.

Battalgazi ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkılan Şadoğlu Apartmanı'nda 14 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralı olarak enkazdan kurtarıldı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik evrakların tamamlanmasının beklenmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 3 Kasım 2026 tarihine bıraktı.

Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan aralarında mimar, müteahhitler, statik proje onay sürecinde görev alan teknik sorumlular ile dönemin belediye görevlilerinin de bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. - MALATYA