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Safranbolu'da İki Katlı Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Safranbolu'da İki Katlı Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Kirkille Mahallesi'nde Muharrem Kutlu ve kardeşlerine ait iki katlı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evin yanındaki ardiyeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Safranbolu\'da İki Katlı Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
27.12.2023 - 10:11,
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı bir ev yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kirkille Mahallesi'nde Muharrem Kutlu ve kardeşlerine ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evin yanındaki ardiyeye de sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evi saran alevler söndürülerek yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da İki Katlı Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Safranbolu'da İki Katlı Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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