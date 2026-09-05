Safranbolu\'da mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay Barış Mahallesi Meslek Sokak'ta meydana geldi. Kiracı olan Gürhan Ş.'ye ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, atölyede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.