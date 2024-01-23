Karabük\'te sahte alkol operasyonu: 43 adet boş pet şişe ele geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahte alkol operasyonu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esentepe Mahallesi'nde 2 şahsın ikametlerinde yaptıkları aramada, 1,25 litre el yapımı votka, 5,5 litre el yapımı rakı, 3,5 litre viski ile alkollü içkilerin içerisine doldurularak satışa sunulduğu değerlendirilen 43 adet boş pet şişe ele geçirdi.

Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. - KARABÜK