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Karabük'te sahte alkol operasyonu: 43 adet boş pet şişe ele geçirildi - Son Dakika
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Karabük'te sahte alkol operasyonu: 43 adet boş pet şişe ele geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şahsın ikametlerinde yapılan aramada, el yapımı alkollü içkilere doldurulmuş 43 adet boş pet şişe ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Karabük\'te sahte alkol operasyonu: 43 adet boş pet şişe ele geçirildi
23.01.2024 - 12:10,
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahte alkol operasyonu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esentepe Mahallesi'nde 2 şahsın ikametlerinde yaptıkları aramada, 1,25 litre el yapımı votka, 5,5 litre el yapımı rakı, 3,5 litre viski ile alkollü içkilerin içerisine doldurularak satışa sunulduğu değerlendirilen 43 adet boş pet şişe ele geçirdi.

Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te sahte alkol operasyonu: 43 adet boş pet şişe ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te sahte alkol operasyonu: 43 adet boş pet şişe ele geçirildi - Son Dakika
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