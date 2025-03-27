Safranbolu\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile 0,21 gram esrar ele geçirildi.

Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenilen bir şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile 0,21 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK