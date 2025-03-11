Safranbolu\'da Tır ile Otomobil Çarpıştı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Karabük kara yolu Kirkille mevkiinde meydana geldi.

K.Y. idaresindeki 06 YB 541 plakalı tır, aynı istikamette seyir halindeyken dönüş yapmak isteyen F.G. idaresindeki 78 SG 589 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK