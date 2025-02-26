Sağlık Çalışanları Sorunlarına Dikkat Çekti

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Genç Sağlık Sendikası Sivas Şubesi, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Genç Sağlık Sendikası Sivas Şubesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan çalışma şartlarındaki aksaklıklar ve hastane çalışanlarının karşılaştığı sorunlar gibi konulara dikkat çekmek için basın açıklaması düzenledi. Üniversite hastanesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına, Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Arif Camgöz ve Ekrem Aydın ile çok sayıda sendika üyesi katıldı. Açıklamada konuşma yapan Genel Başkan yardımcıları, sağlık çalışanlarının uzun süredir dile getirdiği ancak çözüm noktasında ilerleme kaydedilemeyen konulara vurgu yaptı. Hastane personelinin özlük hakları, çalışma saatleri nöbet düzenlemeleri ve maaş dengesizliklerine kadar birçok sorunun hala devam ettiği belirtilerek, çözüm istediklerini ifade ettiler.

"İş barışını bozmaktadır"

Özlük haklarının en üst seviyeye çıkarılmasını talep ettiklerini belirten Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Arif Camgöz, "Vatandaşın sağlık hizmetlerinden tam memnuniyet duymasını çalışanların ise mali ve özlük haklarının en üst seviyeye çıkarılmasını talep ediyoruz. Biz bu minval üzerinde hareket ediyor bu düstur üzerine çalışıyoruz. İstiyoruz ki kurumlardaki yöneticiler yöneticiliğini yapsın adil olsun taraf tutmasınlar. Değerli üyelerimizden ve kıymetli sağlık çalışanlarından tarafımıza iletilen sorunlar çerçevesinde yapmış olduğumuz tüm girişimlere rağmen çözüme kavuşmamış, aksine daha da kötüye gitmektedir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde ki sağlık çalışanları bu gidişat doğrultusunda morali motivasyonu kalmamıştır. Hastanede personele verilen yemeklerin kalitesiz oluşu ve çalışan sağlık personelinin öğle ve akşam aynı yemeğin verilmesi büyük sorun teşkil etmektedir. Bununla ilgili yaptığımız girişimlerin sonucunda olumlu hiçbir cevap verilmemiştir. Kurumumuzdan kreş talebimizde bulunmaktadır. Maalesef ki bu çağrımıza da hiçbir şekilde olumlu talep verilmemiş ve çalışanlar için büyük sorunlar teşkil etmektedir. Yarım gün çalışan süt izninde olan bir hemşirenin her gün başka kliniklere planlanması yapılmaktadır. Her gün akşam aranıp şu kliniktesin denilmektedir. Kişi gidip görüşme yaptığında en azından haftalık planlanma yapılmasını istediğinde iznini birleştir tam gün çalışmaya geç o zaman yapabiliriz denilmiştir. Anneyle bebeği ayırmaya ve bebeğin en doğal hakkı olan süte ulaşma süresini uzatmaya çalışmaktadırlar. Bazı kliniklerde ve yoğun bakımlarda bu standartların sağlanıp diğer klinik ve yoğun bakımlarda sağlanmaması iş barışını bozmaktadır" dedi.

"Çözüm talep ediyoruz"

Çözümcül yaklaşımlar talep ettiklerini söyleyen Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Aydın, "Hekimlerin uygun gördüğü durumlarda çalışanlara rapor verildiğinde bazı çalışanların hakem heyetine gönderilmesi bazılarının hakem heyetine gönderilmeme kriterinin ne ye göre belirlendiğini merak ediyoruz. Hastanede bir olayı 15 kişi yapmışken, aynı olay için sadece iki kişiye soruşturma açılması diğer kişilere bir işlem yapılmama kriterini de merak ediyoruz. Eğer ki diğer 13 kişi soruşma geçirmeyecek kadar hafif bir olaya karışmışsa aynı olaydan neden 2 kişi ceza almıştır. Yapılan disiplin kurulunda sendika temsilcilerine soruşturma geçirenlerin soruşturma dosyaları paylaşılmadan, çalışanın neden ceza aldığını bilmeden, soruşturma dosyasına bakmadan ve kurulun dosya analizi esnasında sendika temsilcilerini kurula almadan, karar verilip sanki kararı bildirmek için kurula çağrılmaktadır. Sendika temsilcilerinin analiz esnasında görüşleri alınmadığı için çalışanların savunma hakkı göz ardı edilmektedir. Yöneticilerin yetkili sendikadan gelmesi veya yetkili sendika il yönetiminden seçilmesi bu seçilme sonrası yönetim kadrosu, ya delegelerden ya da temsilcilerden veya üyesinden seçilmesi gibi işlemler yapılmaktadır. Unutmayalım ki devletimizin kamuya atadığı yöneticiler adaleti, hukuku ve düzeni sağlamak için atanmaktadırlar. Herhangi bir kişinin veya herhangi bir zümrenin savunucusu, sözcüsü olmamalıdırlar" diye konuştu. - SİVAS