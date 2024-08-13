Sağlık görevlisi yaralıyı bırakıp 'Çekim yapıyor' diye gazeteciyi polise şikayet etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sağlık görevlisi yaralıyı bırakıp 'Çekim yapıyor' diye gazeteciyi polise şikayet etti

Geniş Video İzle

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında yaralılara müdahale eden sağlık görevlisi, gazetecinin çekim yapmasından rahatsız olarak polise şikayette bulundu.

13.08.2024 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık görevlisi yaralıyı bırakıp "Çekim yapıyor" diye gazeteciyi polise şikayet etti

AKSARAY - Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, yerde oturan yaralıya müdahale eden sağlık görevlisi işini bırakıp, işini yapan gazeteciyi "10 dakikadır çekiyor" diye olay yerindeki polis memuruna şikayet etti.

Kaza, Aksaray Konya Kara yolunun 40. kilometresi Sultanhanı Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden D.A. idaresindeki 68 AAB 177 plakalı otomobil kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen yabancı uyruklu K.M.H. yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile elektrikli motosiklet yol kenarındaki reklam tabelası duvarına çarparak durabildi. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü K.M.H. ve motosiklette yolcu konumunda bulunan sürücünün annesi B.A.H. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralıya müdahale eden bir sağlık görevlisi gazetecinin çekim yapmasından rahatsız olunca yaralıya müdahaleyi bırakıp gazeteciye müdahale etmek istedi. Başarılı olamayan sağlık görevlisi daha sonra da olay yerindeki polis memuruna, "Yeter, memur bey şunu uyarır mısınız? 10 dakikadır çekiyor. Size kim veriyor bu yetkiyi" diye gazeteciyi polise şikayet etti. Kendi işini bırakıp gazetecinin de işine engel olmaya çalışan sağlık görevlisi girişiminde başarılı olamayınca yeniden işine döndü. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken motosiklette yolcu olarak bulunan sürücünün annesinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Aksaray, trafik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sağlık görevlisi yaralıyı bırakıp 'Çekim yapıyor' diye gazeteciyi polise şikayet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
04:09 Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 17:27:49. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık görevlisi yaralıyı bırakıp 'Çekim yapıyor' diye gazeteciyi polise şikayet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement