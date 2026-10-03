Saha tatbikatlarıyla test edilen Bursa AFAD ekibi İRNAP sınavını başarıyla tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saha tatbikatlarıyla test edilen Bursa AFAD ekibi İRNAP sınavını başarıyla tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saha tatbikatlarıyla test edilen Bursa AFAD ekibi İRNAP sınavını başarıyla tamamladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, İRNAP sınav sürecini başarıyla tamamladı. Sınavda ekip yapılanması, personel yeterlilikleri, operasyonel planlama, ekipman ve lojistik kapasite değerlendirildi; saha tatbikatlarıyla yetkinlikler test edildi.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) tarafından tanımlanan standartlar doğrultusunda gerçekleştirilen Ulusal Akreditasyon (İRNAP) sınav sürecini başarıyla tamamladı.

Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla AFAD bünyesinde görev yapan arama ve kurtarma ekiplerinin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Bursa AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü personeli, teorik bilgilerin yanı sıra saha uygulamalarını da kapsayan kapsamlı bir sınav sürecinden geçti. AFAD koordinasyonunda ve sınav gözlemcilerinin gözetiminde gerçekleştirilen akreditasyon sürecinde, ekibin afetlere müdahale konusunda sahip olduğu kapasite farklı başlıklar altında değerlendirildi. Süreç kapsamında ekip yapılanması, personel yeterlilikleri, görev ve sorumluluklar, operasyonel planlama, ekipman ve lojistik kapasite ile kayıt ve raporlama işlemleri incelendi.

Saha uygulamalarıyla yetkinlikler test edildi

Sınav sürecinin önemli bölümünü saha tatbikatları oluşturdu. Teorik olarak edinilen bilgilerin gerçek afet senaryolarına uyarlanarak uygulandığı çalışmalarda, ekiplerin muhtemel bir afet sırasında görevlerini ne ölçüde koordineli ve güvenli şekilde yerine getirebildikleri değerlendirildi. Tatbikatlarda ekip organizasyonu ve görev dağılımları başta olmak üzere personel ve ekip yeterlilikleri kontrol edildi. Operasyonların öncesinde yapılması gereken planlama ve dokümantasyon çalışmaları ile saha içerisinde haberleşme ve koordinasyon süreçleri de gözlem altında tutuldu. Ekiplerin kullanacağı araç, gereç ve ekipmanların hazırlığı ile lojistik kapasitesi de sınav kapsamında değerlendirilirken, operasyon sırasında güvenlik ve iş sağlığı kurallarına uyulup uyulmadığı da incelendi.

Kayıt ve raporlama süreçleri de değerlendirildi

Akreditasyon sınavında yalnızca saha içerisindeki müdahale kabiliyeti değil, operasyonun başından sonuna kadar yürütülmesi gereken idari ve teknik süreçler de ele alındı. Bu kapsamda saha operasyonlarına ilişkin kayıtların tutulması, raporlama faaliyetleri, ekiplerin sevk ve idaresi ile yönetim kapasitesi değerlendirildi. Yapılan çalışmalarla Bursa AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün muhtemel afet ve acil durumlarda görevlerini belirlenen standartlar doğrultusunda yerine getirebilme kapasitesinin ortaya konulması amaçlandı.

Amaç afetlere hazır ve koordineli ekip yapısı

Ulusal akreditasyon sürecinin, afet ve acil durumlarda görev alacak arama ve kurtarma personelinin sahaya hazır, standartlara uygun, disiplinli ve koordineli şekilde çalışmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Süreçle birlikte ekipler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, farklı görev alanlarında birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve afet anında müdahalenin daha etkin şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Bursa AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün INSARAG tanımlı Ulusal Akreditasyon (İRNAP) sınav sürecini başarıyla tamamlamasıyla, ekiplerin afetlere müdahale konusunda sahip olduğu bilgi, beceri ve operasyonel kapasitesinin belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaGüncelBursaAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti
Cornell’de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı Cornell'de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
9 milyon balığı göllere bıraktılar 54 yıl sonra pişman oldular 9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular
10:12
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Dünyaya madara olduk
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Dünyaya madara olduk
09:47
Rakam öyle böyle değil Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
09:45
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
09:34
Akaryakıtta peş peşe indirim Motorinde tabela yine değişiyor
Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
09:19
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85’e yükseldi
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi
09:11
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 10:41:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Saha tatbikatlarıyla test edilen Bursa AFAD ekibi İRNAP sınavını başarıyla tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei