Saha tatbikatlarıyla test edilen Bursa AFAD ekibi İRNAP sınavını başarıyla tamamladı

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) tarafından tanımlanan standartlar doğrultusunda gerçekleştirilen Ulusal Akreditasyon (İRNAP) sınav sürecini başarıyla tamamladı.

Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla AFAD bünyesinde görev yapan arama ve kurtarma ekiplerinin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Bursa AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü personeli, teorik bilgilerin yanı sıra saha uygulamalarını da kapsayan kapsamlı bir sınav sürecinden geçti. AFAD koordinasyonunda ve sınav gözlemcilerinin gözetiminde gerçekleştirilen akreditasyon sürecinde, ekibin afetlere müdahale konusunda sahip olduğu kapasite farklı başlıklar altında değerlendirildi. Süreç kapsamında ekip yapılanması, personel yeterlilikleri, görev ve sorumluluklar, operasyonel planlama, ekipman ve lojistik kapasite ile kayıt ve raporlama işlemleri incelendi.

Saha uygulamalarıyla yetkinlikler test edildi

Sınav sürecinin önemli bölümünü saha tatbikatları oluşturdu. Teorik olarak edinilen bilgilerin gerçek afet senaryolarına uyarlanarak uygulandığı çalışmalarda, ekiplerin muhtemel bir afet sırasında görevlerini ne ölçüde koordineli ve güvenli şekilde yerine getirebildikleri değerlendirildi. Tatbikatlarda ekip organizasyonu ve görev dağılımları başta olmak üzere personel ve ekip yeterlilikleri kontrol edildi. Operasyonların öncesinde yapılması gereken planlama ve dokümantasyon çalışmaları ile saha içerisinde haberleşme ve koordinasyon süreçleri de gözlem altında tutuldu. Ekiplerin kullanacağı araç, gereç ve ekipmanların hazırlığı ile lojistik kapasitesi de sınav kapsamında değerlendirilirken, operasyon sırasında güvenlik ve iş sağlığı kurallarına uyulup uyulmadığı da incelendi.

Kayıt ve raporlama süreçleri de değerlendirildi

Akreditasyon sınavında yalnızca saha içerisindeki müdahale kabiliyeti değil, operasyonun başından sonuna kadar yürütülmesi gereken idari ve teknik süreçler de ele alındı. Bu kapsamda saha operasyonlarına ilişkin kayıtların tutulması, raporlama faaliyetleri, ekiplerin sevk ve idaresi ile yönetim kapasitesi değerlendirildi. Yapılan çalışmalarla Bursa AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün muhtemel afet ve acil durumlarda görevlerini belirlenen standartlar doğrultusunda yerine getirebilme kapasitesinin ortaya konulması amaçlandı.

Amaç afetlere hazır ve koordineli ekip yapısı

Ulusal akreditasyon sürecinin, afet ve acil durumlarda görev alacak arama ve kurtarma personelinin sahaya hazır, standartlara uygun, disiplinli ve koordineli şekilde çalışmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Süreçle birlikte ekipler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, farklı görev alanlarında birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve afet anında müdahalenin daha etkin şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Bursa AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün INSARAG tanımlı Ulusal Akreditasyon (İRNAP) sınav sürecini başarıyla tamamlamasıyla, ekiplerin afetlere müdahale konusunda sahip olduğu bilgi, beceri ve operasyonel kapasitesinin belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi.