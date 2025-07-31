Sahada Gönüllü Destekle Suç Önleme

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, gönüllülük sistemi kapsamında 114 gönüllüsüyle saha çalışmalarına başladı.

Gönüllük faaliyetleri kapsamında; yükümlülerin suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma yeniden kazandırılması sürecinde aktif rol alarak denetimli serbestlik sisteminin etkin yürütülmesine katkı sağlayan gönüllüler müdürlükte 1 aylık oryantasyon sürecini tamamladı.

Eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde, gönüllülere ceza infaz kurumlarıyla iş birliği süreçlerini yerinde gözlemleme ve mesleki deneyim kazanma fırsatı sunmak amacıyla, Çarşamba Kadın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarına ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete, Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu ile gönüllülük faaliyetleri koordinasyonundan sorumlu denetimli serbestlik uzmanı eşlik etti. Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Hüseyin Özdağ ve Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Dursun Ali Ceryan, gönüllülere kurumların işleyişi hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Danışman gönüllülerin arasında; OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, Akademisyenler Doç. Dr. Kemal Özcan, Arş. Gör. Dr. Elif Güzide Emirza, Öğr. Gör. Onur Şen, Öğr. Gör. Filiz Koçoğlu Sağlam, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ünal, Öğr. Gör. Dr. Uğur Kaçmaz, Öğr. Üyesi Gökhan Yanar, OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Alaattin Altın, Samsun Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hacer Çetinkaya Çelebi, Samsun Yeşilay Başkanı Emre Güneş, Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam ile birlikte mühendislik, hukuk, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmetler, eğitim gibi farklı meslek gruplarından uzman gönüllüler ile üniversite öğrencileri yer aldı. - SAMSUN