Sahil Güvenlik, Ayvacık açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişiyi kurtardı

Sahil Güvenlik, Ayvacık açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişiyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan özel tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen TCSG-905 botunun katıldığı çalışmayla tekne Babakale Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu makine arızası yaparak sürüklenen tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Önceki gün saat 03.50 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 3 kişi bulunan özel tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-905' sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri çerçevesinde içinde 3 kişi bulunan tekne Babakale Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak: İHA
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