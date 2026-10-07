Sahil Güvenlik, Bozcaada\'da yaralanan 44 yaşındaki yaralıyı Geyikli\'ye ulaştırdı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası 44 yaşındaki yaralının tıbbi tahliyesi, Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde 2 gün önce meydana gelen trafik kazası sonrası yaralı olan E.K. (44) için 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından tıbbi tahliye bildirildi. Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye üzerine yaralı şahıs ile sağlık personeli iskeleden Sahil Güvenlik botuna alınarak, Geyikli feribot iskelesine getirildi. Şahıs bilinci açık ve sağ bir şekilde ambulansa alındı.

Çanakkale'ye getirilen E.K., ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi altına alındı.